世界中を旅しながら、現地の様子を動画で投稿しているYouTuberのBappa Shotaさん。彼の初めての著書『流れのままに旅をする。 GO WITH THE FLOW』で最初に語られるのは、Shotaさんの生い立ちについて。もともとプロ野球選手に憧れて猛特訓をした彼は、野球の強豪校に入ったものの、その夢に破れ、摂食障害に陥り、命を絶とうと考えたこともあったといいます。その後、大学に入ったものの、生きる目的を見つけられず日々を過ごし