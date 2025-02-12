µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å6»þ20Ê¬¤Ë¡¢Ë½É÷Àã·ÙÊó¤ò½©ÅÄ»Ô¡¢Ç½Âå»Ô¡¢ÃË¼¯»Ô¡¢Í³ÍøËÜÁñ»Ô¡¢³ã¾å»Ô¡¢¤Ë¤«¤Û»Ô¡¢»°¼ïÄ®¡¢È¬ÊöÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚË½É÷Àã·ÙÊó¡Û½©ÅÄ¸©¡¦½©ÅÄ»Ô¡¢Ç½Âå»Ô¡¢ÃË¼¯»Ô¡¢Í³ÍøËÜÁñ»Ô¡¢³ã¾å»Ô¡¢¤Ë¤«¤Û»Ô¤Ê¤É¤ËÈ¯É½±è´ß¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é13ÆüÃëÁ°¤Þ¤ÇË½É÷Àã¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£½©ÅÄ»Ô¢¢Ë½É÷Àã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û13ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é13ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²üÉ÷¸þÆîÀ¾¡¦³¤¾åºÇÂçÉ÷