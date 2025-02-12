衆院選の「1票の格差」訴訟の判決を受け、大阪高裁前で「ガリレオ判決」などと書かれた紙を掲げる原告側の升永英俊弁護士（中央）ら＝12日午後昨年10月の衆院選は最大2.06倍の「1票の格差」を是正せずに実施され憲法違反だとして、有権者らが選挙無効を求めた各地の訴訟の判決で札幌、大阪、広島の3高裁は12日、いずれも「合憲」と判断し、請求を棄却した。1票の格差訴訟は二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に16件