Æü»º¼«Æ°¼Ö¤ÎÇã¼ý¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÂæÏÑ´ë¶È¡Ö¥Û¥ó¥Ï¥¤ÀºÌ©¹©¶È¡×¤Î²ñÄ¹¤¬¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÇã¼ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Äó·È¤¬ÌÜÅª¤À¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¥Û¥ó¥Ï¥¤ÀºÌ©¹©¶È¡×¤ÎÎ­ÍÈ°Î²ñÄ¹¤Ï12Æü¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇã¼ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Äó·È¤¬ÌÜÅª¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü»º¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥ë¥Î¡¼¡×¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÄó·È¤ÏÀß·×¤È¼õÂ÷À½