鉄人・小橋建太（５７）が１２日、自身のプロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１０」（４月１６日、東京・後楽園ホール）の第５弾カードを発表した。田中将斗（ゼロワン）、ウナギ・サヤカ組が石川修司、レディ・Ｃ（スターダム）組と対戦する。小橋は自身のＳＮＳで「田中、ウナギ組２人の信頼関係は強い…ウナギ選手が田中選手のことを?たこ焼きマン?と呼ぶくらいだ（笑い）。この２人と対戦するのはプロレス界