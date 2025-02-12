Âç¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤­¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ü¤ë½Î¡×¤ÎÅÄÊÕÃÒ²Ã¤µ¤ó¡£2025Ç¯2·î9Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥ª¥¿¥¯Ãç´Ö¤È¤Î¸ò´¹¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢»×¤ï¤º¥Ñ¥±Çã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁÛÁü¤Î¿ôÇÜÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ä¤·³è¤ËºÇ¹â¤Ç¤¹¡×ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤¬¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ï¤¸¤±¤ë¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£¡×¤Î¡Ö¥³¡¼¥é¥Õ¥í¡¼¥È5¸ÄÆþ¡×¤È¡Ö¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥À