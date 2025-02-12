NTTドコモの映像配信サービス「Lemino」は、3月末までの期間限定で、話題の韓国ドラマ、韓国恋愛リアリティ―番組の無料配信を“増量”している。チソン主演の『コネクション』、チャン・ナラ主演『グッド・パートナー〜離婚のお悩み解決します〜』などがラインアップされている。【動画】どれ見る？ 『コネクション』『グッド・パートナー』などの予告編■『コネクション』3月31日（月）まで10話無料『被告人』『医師ヨハン』な