ガールズグループ・cosmosyがインタビューに答え、チームのアイデンティティやビジョンについて語った。【動画】cosmosyの1stシングル「zigy=zigy」Dance Performance Videocosmosyについて「K-POPとJ-POP、そしてグローバルポップを多彩に表現するグループ」と紹介。さまざまなファンを取り込んでいくと意気込んだ。メンバーたちは「これからは強烈なガールクラッシュの魅力はもちろん、可愛らしさや神秘的な雰囲気を加え、