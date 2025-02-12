【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Say I do」は、アリーナツアー『VIIsual』愛知公演のアンコールで初披露！ Travis Japanが、3月5日にリリースするダブルAサイドシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」の表題曲の1曲「Say I do」を2月8日に開催したアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』の愛知公演で初披露。 その模様を収めたパフォーマンスビ