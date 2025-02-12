Image: Apple 今週は安心して寝て良い…のか？出るぞ！出るぞ！と言われ続けて「まだ出なーい…」状態になっている、Apple（アップル）のiPhone SEシリーズの新モデル「iPhone SE4（仮称）」。その登場時期について、Appleの情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者が、新しい予想をXにポストしています。New iPhone SE is still imminent and should be announced by next week, when