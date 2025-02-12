[１２日 ロイター] - 中国政府が、不動産開発大手の万科企業を巡って、年内に約５００億元（６８億４０００万ドル）相当の資金不足を補う支援策の策定に取り組んでいると、ブルームバーグ（ＢＢＧ）が１２日報じた。公募・私募債務の返済を後押しする。報道によると、規制当局は２００億元の特別地方債を割り当て、万科の売れ残り不動産と空き地を買い取る。また、万科とその関連会社は、債務返済のため、新たな債券発行や銀行