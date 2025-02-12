食楽web ●今話題のせいろを使った簡単レシピと、お手入れ方法、おすすめのメーカーをまとめました。 今、大流行中の「せいろ」。ヘルシーなメニューを作れるほか、せいろのまま食卓に上げても様になるのも人気の理由の一つですよね。 使い方さえマスターすれば、簡単＆時短のメニューが作れます。そこでせいろのおすすめ商品とそのお手入れ方法、絶品レシピ2品をご紹介していきましょ