『スターバックス リザーブ ロースタリー 東京』（以下『ロースタリー 東京』）にて、桜の世界観を外でも家の中でも楽しめる「SAKURA2025コレクション」と、コーヒーと共に過ごすデスクワークシーンを提案する「Deskwork with Wonderful Coffeeコレクション」が2025年2月15日に発売される。店頭での発売に先駆け、オンラインストアでは2月12日のLIVE SHOWCASE配信後（20：00予定）より、先行発売をスタート。※すべて価格は税込み