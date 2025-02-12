SNS¤ò»È¤Ã¤¿Åê»ñº¾µ½¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¶â¤ò¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÎÊ£¿ô¤Î¸ýºÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¦ÎÓÌÀ²¢ÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤é3¿Í¤ÏµîÇ¯¡¢SNS¤ò»È¤Ã¤¿Åê»ñº¾µ½¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¸½¶âÌó6500Ëü±ß¤òÊ£¿ô¤Î¸ýºÂ¤Ë°Ü¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡Ë¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3¿Í¤Ï¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤300°Ê¾å¤Î¸ýºÂ¤ò»È¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤ä