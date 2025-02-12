²ÈÂ²¤ËÍ­³²Êª¼Á¤òÀÝ¼è¤µ¤»»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤¬¡¢Éã¿Æ¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¶â460Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤ÎºÙÃ«·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¤ÈºÊ¤Î»ÖÊÝÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¤ÎÎ¾¿Æ¤Ç¤¢¤ëÍ¦¤µ¤ó¤ÈÈ¬·Ã»Ò¤µ¤ó¡¢»Ð¤ÎÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤Ë²½³ØÊª¼Á¤òÀÝ¼è¤µ¤»»¦³²¤·¤¿¤Û¤«¡¢3¿Í¤Î»àË´ÊÝ¸±¶âÌó2500Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿ºá¤Ë¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï12Æü¡¢·ò°ìÍÆµ¿¼ÔÉ×ºÊ¤¬Í¦¤µ¤ó¤ò»¦³²¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÊÌ¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤é¤â»àË´ÊÝ