トランプ米大統領（左）がロシアによる拘束から解放されたマーク・フォーゲル氏と面会/Allison Robbert/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ロシアで３年以上拘束されていた米国人男性が両国間の交渉で解放され、１１日にトランプ米大統領と面会した。解放されたのは教師のマーク・フォーゲル氏。１１日夜にホワイトハウスを訪れ、トランプ氏は「少しだけ（解放の）役に立てて光栄だ」と歓迎した。フォーゲル氏はホワイトハウスの応接室で