［シドニー １２日ロイター］ - オーストラリア議会は１１日、重要鉱物と再生可能水素の生産に税優遇措置を講じる法案を可決した。同国は温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「ネットゼロ」を２０５０年までに達成し、中国への依存度を減らすことを目指している。政府によると、２０２７／２８年度（２７年７月─２８年６月）から３９／４０年度まで、３１の重要鉱物の加工・製錬コストの１０％に相当する税優遇措置を講