Che PanBrenda Goh[ËÌµþ/¾å³¤ £±£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥«¥Ê¥À¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÄ´ºº²ñ¼Ò¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥ó¥µ¥¤¥Ä¤Ï£±£²Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¹ØÆþ³Û¤¬º£Ç¯¤Ï¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£³Ç¯´Ö¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²áµî£²Ç¯´Ö¡¢¥¦¥¨¥Ï¡¼À½Â¤ÁõÃÖ¤ÎºÇÂç¤ÎÇã¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ï£´£±£°²¯¥É¥ëÁêÅö¤ò¹ØÆþ¤·¡¢À¤³¦ÈÎÇä³Û¤Î£´£°¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤ÏÁ°Ç¯Èæ£¶¡ó¸º¤Î£³£¸£°²¯¥É¥ë¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤Û¤«¡¢À¤