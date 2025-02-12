2月12日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、東京新聞の「無残なキャベツ畑に…一夜で20万円分盗まれた農家の無念「手慣れた人の仕業。2人がかりでも犯行4時間」」という記事を紹介し、大竹がコメントした。 記録的な高騰が続くキャベツが、愛知県田原市の畑で大量に盗まれた。被害を受けた農家の男性（50）によると、約800玉（出荷額20万円相当）が盗まれ、5日に県警田原署に被害届を出した。署は売却目