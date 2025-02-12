大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日13時～15時30分）、2月12日の放送にノンフィクションライターの松本創（まつもとはじむ）がリモート出演。昨年8月発売、5人の書き手が関西万博の問題を多角的に検証した本『大阪・関西万博 「失敗」の本質』の編著を務めた松本が、そのタイトルにもある大阪・関西万博の現状を語った。 大竹ま