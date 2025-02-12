グランプリ作品：岡本早苗さん「アットホームな五人兄弟」 エプソン販売株式会社は2月12日（水）、「エプソンフォトグランプリ2024」のグランプリおよび入賞作品を発表した。グランプリに選ばれたのは、岡本早苗さんのA3ノビ・8枚組作品「アットホームな五人兄弟」。 インクジェットプリントによる写真作品づくりを楽しんでもらう目的で2006年にスタートしたフォトコンテスト。19回目となる今回は、全国