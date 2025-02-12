Apple¤Ï2·î10Æü(ÊÆ¹ñ»þ´Ö)¡¢iPhone¤ª¤è¤ÓiPad¤ÎÀÈ¼åÀ­¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½¤ÀµÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÈ¼åÀ­¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£About the security content of iOS 18.3.1 and iPadOS 18.3.1 - Apple SupportAbout the security content of iPadOS 17.7.5 - Apple SupportApple security releases - Apple Support¡ûÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¼¡¤Î¤È