Dynabookは2月12日、法人向けに16型ノートPC「dynabook P56/LY」および、デスクトップPC「dynaDesk DT210/Y」を発表した。同日より受注を開始する。○dynabook P56/LY「dynabook P56/LY」は、アスペクト比16：10の16型ディスプレイを搭載したビジネスノートPC。標準価格は構成により異なるが489,500円から。dynabook P56/LY新筐体を採用し、16型ながら約1.85kgの軽さを実現した。またバッテリーはユーザー側が自分で交換できるセル