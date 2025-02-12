2025年に実施される日本国際博覧会（大阪・関西万博）の”割引チケット”が購入できる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとの共同プロモーションを実施。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのチケットを購入された方を対象に、大阪・関西万博の入場チケット（前期券・早割一日券）が10％割引で販売されます。 「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」チケット購入者限定「大阪・関西万博」割引チケット 販売期間：2025年2