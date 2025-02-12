¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/12¡Û½÷Í¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè67²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐÃÅ¡£»Ê²ñ¤È¤·¤Æ½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¦²Ï¹çÍ¥¼Â¡¦ÂçÂô¤¿¤«¤ª¤é¼ø¾Þ¼°¤Ë¹ë²Ú½¸·ë¢¡µÈ±Ê¾®É´¹ç¡õ¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢»Ê²ñ¤Ç½é¶¦±éÁ°Ç¯ÅÙ¤Î¼ç±é¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤È¤·¤Æ½÷Í¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¼ø¾Þ¼°¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¿ÀÌÚ¡£2¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Î¶¦±é·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢»Ê²ñ¤È¤¤¤¦·Á¤Çº£²ó½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·