¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È AM ¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥¹¥é¥¤¥à¥Ê¥¤¥È¡Û 2·î15Æü¤è¤ê ½ç¼¡Å¸³« ¥¿¥¤¥Èー¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È AM ¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥¹¥é¥¤¥à¥Ê¥¤¥È¡×¤ò2·î15Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥²ー¥à¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¹¥é¥¤¥à¥Ê¥¤¥È¡×¤ò¡¢Á´¹âÌó20cm¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ º£²óÆ±¼Ò¤Î¥×¥é¥¤¥º