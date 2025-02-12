バンタム級10回戦に向け練習する那須川天心＝東京都新宿区キックボクシング出身で、バンタム級10回戦（24日・有明アリーナ）に臨む那須川天心（帝拳）が12日、東京都新宿区の所属ジムで練習を公開し「今までは相手の出方を待ったが、今回は自分からプレッシャーをかけていく。何が起きても大丈夫と言える練習をしてきた」と自信をのぞかせた。元同級世界王者のジェーソン・モロニー（オーストラリア）と闘う。3ラウンドのスパ