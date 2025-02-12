映画「翔んで埼玉〜琵琶湖より愛をこめて〜」（２０２３年）が８日、フジテレビで放送された。２０１９年公開のヒット作「翔んで埼玉」の続編。東京から迫害を受けてきた埼玉解放戦線が首都に立ち向かった前作に続き、今回は全世界を植民地にしようと企む、大阪府知事・嘉祥寺晃（片岡愛之助）および妻の神戸市長（藤原紀香）らとの壮絶な戦いが繰り広げられた。中盤には大阪・神戸・京都連合と滋賀・奈良・和歌山連合が激突