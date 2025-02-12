メルセデス・ベンツ日本は12日、メルセデスAMG GTクーペのトップパフォーマンスモデルとなる『Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE Coupe』（以下、GT 63 S E）を発表し、全国のメルセデス・ベンツ正規販売店で発売を開始した。【写真】洗練された高級感＆圧倒的な加速力…『Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE Coupe』内外装全部見せ『GT 63 S E』は、プラグインハイブリッド（PHEV）モデルで、F1由来の最新技術を搭載。最高