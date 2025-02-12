¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎKoki,¤µ¤ó¤¬2025Ç¯2·î11Æü¡¢¥ß¥Ë¥«¡¼ÉÕ¤­¤Î·¤¤Ë¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£Koki,¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤È²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤Î¼¡½÷¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£»Ð¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎCocomi¤µ¤ó¡£COACH¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò´Õ¾ÞKoki,¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç11Æü¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOACH¡Ê¥³¡¼¥Á¡Ë¡×¤¬Fall 2025¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥·¥ç¡¼