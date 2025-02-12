1月21日に開催された来日公演も大盛況だった韓国のwave to earth。今回、Rolling Stone Japanでは彼らと日本の新世代R&Bバンド、HALLEYの対談インタビューを実施した。【写真を見る】wave to earthとHALLEYアメリカ、ヨーロッパ、アジアでのツアー経験があり、2024年の北米ツアーは全公演ソールドアウト。ソウルを拠点としながらグローバルな活動を続けるインディーバンドで、そのバンド名には、新たな波になること（become th