弁護士ドットコムはこの日の取引終了後、２５年３月期連結業績予想について売上高を１４７億４０００万円から１４０億円（前期比２３．６％増）へ、営業利益を１７億円から１３億１０００万円（同６．０％増）へ下方修正すると発表した。 メディアセグメントのカンファレンス広告サービスや人材紹介サービスで、法律分野以外の専門領域の売り上げが急拡大に至らず想定を下回っているため。主力のＩＴ・ソリュ&#