Apple傘下のオーディオブランド「Beats（ビーツ）」は12日、新型モデルのイヤホン 「Powerbeats Pro 2」の発売に際し、サッカー選手のリオネル・メッシ、バスケットボール選手のレブロン・ジェームズ、野球選手の大谷翔平を起用したCMを公開した。歴代最多8回のバロンドール（世界最優秀選手）受賞しているメッシ、NBAシーズン通算得点数歴代1位のレブロン、MLB史上初の1シーズン50本塁打50盗塁を達成した大谷というスポーツ界
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