ドジャースは11日（日本時間12日）、フリーエージェント（FA）となっていた“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手と再契約を結んだと発表した。1年契約で年俸は650万ドル（約9億9000万円）と報じられている。人気選手の帰還にファンは大喜びだが、これより26人枠（試合に出場できるアクティブ・ロースター）を巡る争いは一層激化。誰がマイナーに落ちるのか、あるいはトレードとな