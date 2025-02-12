Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï12Æü¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î³Ø¹»ÊÝ·òÅý·×Ä´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Íç´ã»ëÎÏ¤¬1.0Ì¤Ëþ¤Î³ä¹ç¤Ï¾®³ØÀ¸36.84¡ó¡¢Ãæ³ØÀ¸60.61¡ó¡¢¹â¹»À¸71.06¡ó¤Ç¡¢¹â¤¤¿å½à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î±Æ¶Á¤ÇÄ´ºº»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ë20¡Á23Ç¯ÅÙ¤ò½ü¤¯¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡£