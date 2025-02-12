Image:Lenovo こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。現在、利用シーンに合わせてタブレットとしてもノートPCとしても使える「IdeaPad Duet 370 Chromebook」や洗練されたフルメタルの筐体に収められた 、スタイリッシュであると同時に機能性も兼ね備えた「Chromebook Due