［東京１２日ロイター］ - 住友金属鉱山は１２日、２０２５年３月期の連結純利益予想を前期比４７．１％減の３１０億円（従来予想は６７０億円）に下方修正したと発表した。従来の増益予想から一転、減益予想となった。ＩＢＥＳがまとめたアナリスト８人の純利益予想７８１億円を下回った。年間配当予想は１株当たり１０４円（従来予想９９円、前期実績９８円）に引き上げた。円安基調の継続を見込むが、減損損失の計上が