ÂçÀÚ¤ÊÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÃÙ¹ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤ËÁê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î»ö¾ð¤ò¤¯¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤«......¡£º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÌÌÀÜ´±¤Î¤ªÏÃ¤ò¤É¤¦¤¾¡£ ºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ë¸þ¤«¤¦¤â ¤³¤ì¤Ï¡¢Å¾¿¦»þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£ Åö»þ¡¢»ä¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥­¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¡¢5Ç¯Æ¯¤¤¤¿¶âÍ»²ñ¼Ò¤«¤éÅ¾¿¦¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿