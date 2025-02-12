2025Ç¯2⽉22⽇(ÅÚ)¡¢23⽇(Æü)¤Ë¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¿ÅÄÍ´´õ¤µ¤ó¤¬¡¢3rd¼Ì¿¿½¸¡Ö¥è¡¼¥À¡×¤ò2·î12Æü¤ËÈ¯Çä¡£µ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÇµÌÚºä46¡¦Í¿ÅÄÍ´´õ¡Û3rd¼Ì¿¿½¸¡Ö¥è¡¼¥À¡×È¯Çä¡Ö¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ê¡×Â´¥³¥ó¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤ÆºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¡×´°À®¤·¤¿ËÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Í¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È»ä¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ