µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å4»þ33Ê¬¤Ë¡¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¤ò¾è°È¾å¹âÃÏ¡¢¾åÅÄ»Ô¡¢ÆêÀî¡¢¾å¾¾Ä®¡¢ÆîÌÚÁ¾Ä®¡¢ÌÚÁÄÂ¼¡¢²¦ÂìÂ¼¡¢Âç·¬Â¼¡¢ÌÚÁ¾Ä®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÛÄ¹Ìî¸©¡¦¾è°È¾å¹âÃÏ¡¢¾åÅÄ»Ô¡¢ÆêÀî¡¢¾å¾¾Ä®¡¢ÆîÌÚÁ¾Ä®¡¢ÌÚÁÄÂ¼¤Ê¤É¤ËÈ¯É½¡ÊÀãÊøÃí°ÕÊó¡ËÃæÉô¤Ç¤Ï¡¢¶¯É÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀã¤äÅÅÀþÅù¤Ø¤ÎÃåÀã¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢ÍîÍë¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä¹Ìî¸©¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ