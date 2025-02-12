¡Ö»æ¥¹¥È¥í¡¼¤Ï¡¢ÇË¤ì¤¿¤êÀÞ¤ì¤¿¤êÎö¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Ç®¤¤¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÄ¹¤¯»ý¤¿¤º¡¢¿ôÊ¬¡¢¿ôÉÃ¤·¤«»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¤Ð¤«¤²¤Æ¤¤¤ë¡£³¤¤Î¿©ÎÁ¤ò¿©¤¤¤¢¤µ¤ë¥µ¥á¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×2·î10Æü¡¢¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç¤³¤¦³åÇË¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£¤³¤ÎÆü¡¢»æ¥¹¥È¥í¡¼¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ËÌá¤¹ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÈùºÙ¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤Ë¤è¤ë´Ä¶­¡¦³¤ÍÎ±øÀ÷¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á