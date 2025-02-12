¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/12¡Û¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤¬¡¢·ÝÇ½¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡¦33¡õWest¤«¤é·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ë¥¨¡¢Æ©¤±¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎºÊ¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¢¡¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡¢¥Ø¥¤¥ÈÈ¯¸À¤Ê¤ÉÊªµÄ ·ÀÌó²ò½ü¥«¥Ë¥¨¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè67²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤ËºÊ¡¦¥Ó¥¢¥ó¥«¡¦¥»¥ó¥½¥ê¤Ë¤Û¤ÜÍç¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤µ¤»¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬ÊªµÄ¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆX¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤Ç¤Ïº¹ÊÌÅª¤È¤ß¤é¤ì¤ëÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ