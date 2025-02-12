Ìý³¨²è²ÈµÈÌî¾Í¹¾»á¡Ê54¡Ë¤Î¸ÄÅ¸¡ÖµÈÌî¾Í¹¾Å¸¡Ý¥ä¥®Loves It!¡Ý¡×¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦¶ÌÀî¹âÅç²°¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£É×¤Ç¥´¥À¥¤¥´¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥ß¥Ã¥­¡¼µÈÌî¡Ê73¡Ë¤È²ñ¸«¤·¤¿¡£¥ä¥®¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¡¢Ìý³¨¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¡¢¾Í¹¾¤Ï¡Ö¥ä¥®¤ÎÀ¤³¦¡£18Æü¤Þ¤Ç¥ä¥®¿Ô¤¯¤·¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É³¤³°¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÅç²°¤Ç¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ï17Ç¯¡¢19Ç¯¤Ë¼¡¤¤¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¡£¡ÖÂÔ