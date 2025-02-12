春場所（３月９日初日、エディオンアリーナ大阪）の新弟子運動能力検査が１２日、東京・両国国技館で行われ、元幕内安芸乃州の長男、今田光星（２４）＝音羽山＝が通過した。３月１日に大阪市内で行われる新弟子検査を経て角界入りを果たす。身長１７３センチ、体重１１９キロの今田は異色の経歴を持つ。小３から柔道を始め、小５の全国少年柔道大会で３位に入り、安田学園中３年時には全国中学校体育大会で団体日本一になっ