YouTubeÀ©ºî¼Ô¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÍýÍ³¤ËÇÛ¿®¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥£¥Õ¥£¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤¬2·î6Æü¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£3·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£¹¹¿·¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¡Ö±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¥Õ¥£¥Õ¥£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î¥Õ¥£¥Õ¥£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¹¹¿·¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤À¤¤¤¿¤¤1¤«·î¤Á¤ç¤Ã¤È·Ð¤Ä¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤´¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¤êÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¤ê±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿