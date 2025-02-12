°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤Î¿·¥¢¥êー¥Ê·×²è¤ò¤á¤°¤ê2025Ç¯2·î12Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤¬À°È÷·×²è¤ò»Ô¤ËÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë­¶¶»Ô¤Î¥Ð¥ìー¡¢¥Ð¥¹¥±¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤Î4¤Ä¤Î¶¨²ñ¤Ï¡¢Ä¹ºä¾°ÅÐ»ÔÄ¹¤Ë¤¢¤Æ¤ÆË­¶¶¸ø±à¤Ç¤Î¿·¥¢¥êー¥Ê¤ä¥Æ¥Ë¥¹¥³ー¥È¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷·×²è¤Î·ÑÂ³¤òÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßÂ¿¤¯¤ÎÃÄÂÎ¤¬»È¤¦»Ô¤ÎÁí¹çÂÎ°é´Û¤ÏÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Í½Ìó¤â¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12Æü¤ÏÅö½é¤ÎÍ½Äê¤òÊÑ