¡ÒºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ÎºÇÂ¦¶á¡È¸ø±×ÄÌÊó¡É¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ë¡Ö¸í¤ê¡×¡È½ÐÅµ¸µ¡ÉÃø¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬»ØÅ¦¡ÖÊ¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤ËÄûÀµ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¡ÖÃæ´ÖÁí³çÊó¹ð½ñ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿40000»ú¶á¤¤Ê¸½ñ¡£ºòÇ¯¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ÇºÆÁª¤·¤¿ºØÆ£¸µÉ§»á¡Ê47¡Ë¤ÎÁªµó±¿Æ°¤Ë¡¢PR²ñ¼Ò¡Ömerchu¡Ê¥á¥ë¥Á¥å¡Ë¡×¤ÎÀÞÅÄÉö¼ÒÄ¹¡Ê33¡Ë¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬²òÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿À¸ÍÃÏ¸¡¤ÈÊ¼¸Ë¸©·Ù¤¬¥á¥ë¥Á¥å¤Ø¤Î¶¯À©ÁÜºº¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¸½ñ¤òÆþ¼ê¤·¤Æ´Ö