中国の大手自動車メーカー・比亜迪汽車(BYD Auto)が自動運転システム「天神之眼(God's Eye:神の目)」を今後、安価なモデルも含めた全車種に搭載する方針を明らかにしました。天神之眼,开启全民智驾时代https://www.byd.com/cn/live-list/liveDetail104Chinese EV leader BYD to offer ‘God’s Eye’ self-driving system on all modelshttps://www.ft.com/content/ef36aff7-6be4-4cb5-9928-33beabf6c44