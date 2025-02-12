円安続く、関税の影響などに警戒感＝東京為替概況 朝からドル高円安が優勢となった。昨日の海外市場で鉄鋼・アルミニウム関税の問題もあってリスク警戒から１５１円６５銭を付けた後、一転してドル高円安となり、１５２円６０銭台を付けた。１５２円５０銭前後で東京朝を迎えると、東京勢は円売りをさらに進め午前中に１５３円５０銭前後まで上昇。午後に入っても流れが継続し１５３円７３銭を付けている。 鉄鋼・ア