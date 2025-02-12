Åìµþ¡¦ÃæÌî¶è¤Î¶èÌò½ê¤ÎµìÄ£¼Ë¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Æ¼Àþ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË2¿Í¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀàÅð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î¥°¥¨¥ó¡¦¥¯¥£¡¦¥Ó¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤È¥ì¡¼¡¦¥Õ¡¼¡¦¥Ó¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤Ç¤¹¡£2¿Í¤ÏµîÇ¯11·î¡¢Åìµþ¡¦ÃæÌî¶è¤Ç¶èÌò½êµìÄ£¼Ë¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Æ¼Àþ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É37ÅÀ¡¢»þ²Á¤ª¤è¤½42Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤ÏÆþ¤ê¸ý¤Î¸°